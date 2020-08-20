السعودية اليوم / تخصيص مركز صحي السميري في ينبع لتقديم خدمات عيادات تطمن



المدينة المنورة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أوضحت صحة المدينة المنورة أنه تم تخصيص مركز صحي السميري في محافظة ينبع؛ ليكون مركزاً لعيادات تطمن لخدمة سكان محافظة ينبع من مواطنين ومقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة من دون إجراء موعد مسبق.

وأبانت أن العيادات تتكون من محطة فرز بصري وغرفة قياس العلامات الحيوية وعيادتين كشف وغرفتين لانتظار المرضى، مدعمة بالمختبر ، وغرفة سحب الدم لإجراء تحليل كوفيد - 19، وعيادة لتخطيط القلب، وصيدلية، وغرفة مجهزة للحالات الحرجة والإسعافية.

وأشارت إلى أن عدد الكوادر الصحية العاملة في العيادات بلغ "26" ممارساً، يشمل الأطباء والفنيين وطاقم التمريض، حيث تم توزيعهم على فترتين خلال "16" ساعة عمل.

يذكر أن إجمالي عدد مراجعي عيادات تطمن بمحافظة ينبع وصل إلى "11600" مراجع بمعدل "179" مراجعاً يومياً.

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10:09ت م

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