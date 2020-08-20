السعودية اليوم / "تغير السلوك وصحة الإنسان" برنامج تدريبي عن بُعد بجمعية سعداء بنجران



نجران 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

نفذت جمعية التنمية الأسرية بنجران "سعداء"، أمس، برنامجاً تدريبياً عن بُعد ، بعنوان "تغير السلوك وصحة الإنسان"، عبر الاتصال المرئي، بحضور 433 مشاركاً ومشاركة.

وتناول البرنامج عدداً من المحاور منها ماهية السلوك وارتباطه بصحة الإنسان، وارتباطاته المهنية والمجتمعية، وأقسامه وعلاقته بنوعية الحياة، ودوره في ارتباط العقل بالمجتمع، و تعزيز السلوكيات الصحية لتجنب الأمراض.

ويأتي البرنامج ضمن البرامج التدريبية المجتمعية التي تنفذها الجمعية، بهدف تعزيز قدرات أفراد المجتمع للإسهام في رقيه وتطوير أفراده وتحسين سلوكياتهم في شتى مناحي الحياة ، وبناء مجتمع صحي وواعٍ.

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10:08ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.