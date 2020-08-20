شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة مسائية.. جامعة حفر الباطن تبدأ قبول برامج الدبلومات والان نبدء بالتفاصيل

بدأت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة حفر الباطن، أمس، القبول في برامج الدبلومات للعام الدراسي 1441 - 1442هـ للطلاب والطالبات، ويستمر حتى الـ 12 من شهر محرم الحالي.

وأوضحت العمادة أن البرامج المتاحة للقبول التي ستكون الدراسة فيها في الفترة المسائية شملت دبلوم شبكات الحاسب الآلي (سيسكو)، دبلوم المحاسبة، دبلوم إدارة الأعمال، ودبلوم الإدارة المالية.

واشترطت العمادة للقبول حصول المتقدم على الشهادة الثانوية ودفع الرسوم الدراسية المقسمة على 4 فصول، داعيةً الراغبين في التقديم الدخول على الرابط https://cutt.us/Z2PUx واستكمال البيانات المطلوبة.