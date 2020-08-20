شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة مسائية.. جامعة حفر الباطن تبدأ قبول برامج الدبلومات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت العمادة أن البرامج المتاحة للقبول التي ستكون الدراسة فيها في الفترة المسائية شملت دبلوم شبكات الحاسب الآلي (سيسكو)، دبلوم المحاسبة، دبلوم إدارة الأعمال، ودبلوم الإدارة المالية.
واشترطت العمادة للقبول حصول المتقدم على الشهادة الثانوية ودفع الرسوم الدراسية المقسمة على 4 فصول، داعيةً الراغبين في التقديم الدخول على الرابط https://cutt.us/Z2PUx واستكمال البيانات المطلوبة.
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