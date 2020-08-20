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تسليم مقررات الطلاب بتعليم عسير وسط إجراءات احترازية
من المقرر الانتهاء من تسليمها بشكل كامل الأسبوع المقبل
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
شرعت مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير في تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وسط تفعيل للاشتراطات الصحية.
وكان مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة قد اطلع أمس الأربعاء على تجربة ابتدائية أسيد بن حضير في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم وآليات التسليم من خلال توزيع المقررات في مواقع مختلفة لكل صف دراسي مع تحقيق التباعد الاجتماعي، فيما نفذت ابتدائية اليمامة في خميس مشيط تجربة أخرى تمثلت في استخدام قلم لمرة واحدة لتوقيع الطلاب عند الاستلام، وتغليف حزمة الكتب بملصق “باركود” لمنصة مدرستي.
يذكر أن فرق العمل في الإدارة العامة للتعليم تواصل خطة توزيع المقررات الدراسية بشراكة فاعلة مع أولياء أمور الطلاب، على أن يتم الانتهاء من تسليم جميع المقررات الأسبوع المقبل وبما يمكن الطلاب والطالبات من الإفادة منها تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.
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