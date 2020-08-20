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عملية لمصاب باختلال النبضات القلبية بتقنية حديثة في سعود الطبية
باستخدام جهاز Carto 3 والذي يعد أحدث إصدار بتقنية ثلاثية الأبعاد
متابعات الخليج 365 - الرياض
حققت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب إنجازًا جديدًا بإجرائها عملية جراحية لمريض مصاب باختلال النبضات القلبية وذلك باستخدام جهاز Carto 3 والذي يعد أحدث إصدار بتقنية ثلاثية الأبعاد، تكللت بالنجاح.
وأوضح مدير مركز صحة القلب بالمدينة مبارك الدوسري أن المركز حرص ولا زال على توفير أفضل وأحداث وسائل التقنية الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة للمرضى في المركز، وذلك تماشيًا مع توجيهات قيادات المدينة، مثمنًا الدعم المتواصل من قبلها.
من جانبه أكد استشاري كهربائية القلب حسين هادو أن استخدام هذه التقنية يعتبر نقلة نوعية في علاج مرضى اختلال نبضات القلب مثل التسارع الأذيني والتسارع البطيني، كما تساعد على تكوين مجسم ثلاثي الأبعاد عال الدقة لحجرات القلب، مما يمكن الطبيب من تحديد مواقع الاختلال الكهربي في القلب بدقة، ومن ثم علاجها بالكي أو التبريد.
يذكر أن المريض غادر مدينة سعود الطبية في حالة صحية جيدة.
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