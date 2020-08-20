كاليفورنيا تحترق بـ11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة

2020-08-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي قائد طائرة هليكوبتر حتفه كما التهمت النيران عشرات المنازل في كاليفورنيا الأربعاء بعدما أشعلت صواعق مئات الحرائق سريعة الانتشار فيما أجبر عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم.

وذكرت السلطات أن كاليفورنيا تعرضت لقرابة 11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة، في أسوأ عاصفة من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، تسببت في إشعال 367 حريقًا، أكثر من 20 منها حرائق كبيرة.

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من جهته، أعلن المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق، ويل باورز، أن أوامر إجلاء إجباري صدرت بحق الآلاف في منطقة شهدت سلسلة من تسعة حرائق تؤججها الرياح، أشعلتها الصواعق الاثنين.

وفي وسط كاليفورنيا، قالت الإدارة إن طائرة هليكوبتر تحطمت أثناء مهمة لإلقاء الماء لمكافحة الحرائق في مقاطعة فريسنو على بعد حوالي 258 كيلومتراً جنوب سان فرانسيسكو، مما أسفر عن مقتل الطيار.

كما أضافت أنه إلى الشمال من تلك المنطقة، استعرت حرائق تؤججها الرياح على مساحة أكثر من 46 ألف فدان قرب فيرفيلد وفاكافيل في التلال والجبال خلال الليل لتدمر ما لا يقل عن 50 منزلًا وبناية، وألحقت أضرارًا بخمسين أخرى.

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