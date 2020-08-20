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خطوات طلب تقسيط المديونية لدى شركة الكهرباء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت شركة الكهرباء طريقة طلب تقسيط المديونية بالنسبة إلى المستفيدين.
وقالت الكهرباء عبر العناية بالمشتركين بحسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، إنه يتم أولًا الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد عبر موقع الشركة والتقدم بطلب جديد عبر اختيار (خطة الأقساط) وتحديد عدد الأقساط.
في سياق آخر، أعادت هيئة تنظيم الكهرباء التذكير بالحالات التي يستحق فيها العملاء تعويضًا ماليًا من مقدم الخدمة الكهربائية.
- عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن، و5 ساعات فيما عداها.
- انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من أربع مرات لمدة تزيد على 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة الواحدة.
- عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.
- عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل.
- إضافة إلى عدم إيصال خدمة الكهرباء لمنشأة جديدة بما لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ السداد.
ولفتت إلى أنه في كل الحالات التي تستوجب تعويضًا ماليًا للعميل المتضرر، يتم التعويض بشكل آلي من مقدم الخدمة.
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