الموارد البشرية تبدأ توطين 9 أنشطة اليوم

2020-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ وزارة الموارد البشرية، اليوم الخميس، توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% في إطار جهودها لدعم خطط توظيف السعوديين والحد من البطالة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

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9 أنشطة:

ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين بالاطلاع على ما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع الوزارة.

وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف المناطق مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.

وكانت الموارد البشرية شرعت مؤخرًا في توطين مهن الصيدلة وسائقى تطبيقات التاكسى، كما عقدت شراكات من أجل توطين نحو 250 ألف وظيفة على الأقل بحلول 2023.

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