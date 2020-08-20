خبير اقتصادي لـ”المواطن”: هذه محددات أسعار النفط حاليًّا

2020-08-20

متابعات الخليج 365 - غيداء راشد التميمي - الرياض

قال علي العنزي الخبير الاقتصادي ومتخصص الأسواق المالية: إن أسعار النفط تعتمد وتتأثر بحجم الطلب العالمي خاصة بالنسبة للاقتصاديات الكبيرة مثل الصين واليابان والولايات المتحدة.

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وأضاف أنه خلال هذه الفترة الصين من أكبر المستوردين للنفط في العالم بنسبة 15% من حجم النفط العالمي فهي الأولى في حجم الطلب، بالإضافة إلى الإنتاج العالي للنفط من الولايات المتحدة؛ لذلك يكون الطلب للنفط لديها محلي بالإضافة إلى أنها تستورد من بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية.

وتابع أن الحرب التجارية تؤثر على حجم الطلب؛ وبالتالي تؤثر على تقديرات النمو الاقتصادي العالمي.

وتابع العنزي أن أسعار النفط في ارتفاع حاليًّا، ولكن قد يكون في اجتماع أوبك القادم خفض جديد للإنتاج يؤثر على الأسعار.

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