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فيديو.. حكم ارتداء الرجال الملابس ذات اللون الأحمر
أكد الشيخ الخثلان أنه جائز ولا شيء فيه
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، على استفسار بشأن حكم ارتداء الرجال الملابس ذات اللون الأحمر.
وأوضح الخثلان في تصريحاته إلى برنامج “يستفتونك” المذاع على شاشة الرسالة أن ارتداء الملابس ذات اللون الأحمر للرجال جائز ولا شيء فيه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر، مضيفًا أنه ثبت في الصحيحين حديث البراء بن مالك رضي الله عنه: “كان الرسول مربوعًا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئًا قط أحسن منها”.
وتابع أن قول البراء بن مالك نص صريح في جواز لبس الأحمر، وقول البعض بأن المقصود هو الأحمر المختلط بغيره غير مسلم لأن البراء يتكلم بالعربية وقال إنه رأى النبي يرتدي الأحمر وذلك كافٍ للجزم.
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