- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم هوية بصرية جديدة لـ الأمن العام فماذا تعني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هوية بصرية جديدة لـ الأمن العام فماذا تعني؟
ضمن التاج والسيفين والنخلة محاطًا بدائرة حمراء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلق الأمن العام هويته البصرية الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وتضمنت الهوية البصرية الجديدة لشعار الأمن العام التاج والسيفين والنخلة، محاطًا بدائرة حمراء وهو ما ربط البعض بينها وبين رسالة الأمن العام من الهوية البصرية بشأن أن الوطن خط أحمر.
وأشاد مواطنون بالهوية الوطنية الجديدة الخاصة بـ الأمن العام وتصميمها المميز بألوانها التي مزجت بين الأسود والأحمر بشكل جمالي.
أما خلفية الحساب فتضمن أحد أفراد الأمن العام وهو يرتدي الكمامة الواقية من فيروس كورونا المستجد وفي الخلفية وبلون هادئ علم المملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر هوية بصرية جديدة لـ الأمن العام فماذا تعني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.