هوية بصرية جديدة لـ الأمن العام فماذا تعني؟

2020-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق الأمن العام هويته البصرية الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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وتضمنت الهوية البصرية الجديدة لشعار الأمن العام التاج والسيفين والنخلة، محاطًا بدائرة حمراء وهو ما ربط البعض بينها وبين رسالة الأمن العام من الهوية البصرية بشأن أن الوطن خط أحمر.

وأشاد مواطنون بالهوية الوطنية الجديدة الخاصة بـ الأمن العام وتصميمها المميز بألوانها التي مزجت بين الأسود والأحمر بشكل جمالي.

أما خلفية الحساب فتضمن أحد أفراد الأمن العام وهو يرتدي الكمامة الواقية من فيروس كورونا المستجد وفي الخلفية وبلون هادئ علم المملكة.

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