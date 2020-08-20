أخصائية لـ”المواطن”: لهذا السبب ينصح الأطباء المرضى بالسباحة

2020-08-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

السباحة لا تعد مجرد هواية أو نشاط رياضي فقط، بل هناك فوائد طبية وصحية على الجسم بأكمله.

وتوضح أخصائية العلاج الطبيعي زهرة الذيب، أن معظم الأطباء ينصحون المرضى بالسباحة وخصوصًا الذين يعانون من بعض الآلام الخفيفة، إذ تساعد السباحة على ترويض العضلات وإراحة المفاصل.

الفوائد الطبية والصحية:

ولفتت الأخصائية الذيب، في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إلى أن أهم الفوائد الطبية والصحية للسباحة على الجسم تتمثل في:

⁃ تحسين قدرة تحمل القلب والرئتين، التخفيف من آلام الظهر، خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول.

⁃ مقاومة الماء تؤدي إلى بذل جهد معتدل من العضلات والذي لا يجعلها فقط أكثر قوة ولكن يساهم أيضًا إلى حد كبير في زيادة مرونتها.

⁃ السباحة تنشط جميع العضلات في الجسم وخاصة الظهر، وعضلات البطن والساقين.

⁃ السباحة تساعد أيضًا مرضى الربو في تقوية الرئتين وزيادة قوة تحملهما.

⁃ تساهم في زيادة حجم الرئة وذلك بفضل سرعة التنفس الذي يؤدي إلى امتلاء الرئتين بالمزيد من الأوكسجين.

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⁃ الوجود داخل الماء يمنح الدماغ شعورا بالاسترخاء، إذ تساعد السباحة على إفراز الدوبامين في الجسم، وهو هرمون “الشعور بالرضا” الذي يحدد مدى عمل وظائف الدماغ ويعزز المواقف الإيجابية والشعور بالراحة.

دراسات عن السباحة:

وخلصت الذيب إلى القول: إن هناك دراسات عديدة أكدت على فوائد السباحة، إذ أوضحت دراسة أجرتها جامعة إنديانا بلومنغتون حول تأثير اللياقة البدنية على الشيخوخة، أظهرت النتائج أن السباحين البارزين يتمتعون بتحسن ملحوظ في نوعية الحياة التي يعيشونها وعلى مستوى صحتهم البدنية والعقلية، وبينما يعاني عامة الناس من تدهور الصحة البدنية خاصة بدءًا من سن 45 فما فوق، يحافظ السباحون من نفس العمر على حالة صحية أفضل بكثير.

فيما أكدت دراسة أخرى لجمعية القلب الأمريكية، أن السباحة تندرج ضمن التمارين الهوائية التي تساعد على تعزيز صحة القلب وتحسين عملية ضخ الدم، مما يسمح بزيادة تدفق الدم في الجسم.

6 فوائد هامة:

أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني 6 أسباب تحفز المرء على ممارسة رياضة السباحة وهي:

⁃ لها مهام متعددة، على عكس التمارين الأخرى، تعمل السباحة على تشغيل كل عضلة في جسم الإنسان، فهي تساعد على تقوية العضلات وبناء القوة وزيادة القدرة على التحمل.

⁃ تعزز الدورة الدموية، بما أن ممارسة رياضة السباحة تتم عادة في وضع أفقي، فهي أفضل تمرين يساهم بفاعلية في تعزيز الدورة الدموية.

⁃ رياضة دون تأثيرات خطيرة، تعد السباحة من الرياضات النادرة التي لا تنطوي على تأثيرات خطيرة على الجسم، فهي تزيد مستوى اللياقة دون الضغط على المفاصل، وتعمل على زيادة قدرة القلب على التحمل دون أي تأثيرات خطرة عليه.

⁃ تمرين كامل الجسم، تتميز السباحة بوضعياتها المختلفة التي تعمل على تمرين كامل الجسم، مثل وضعية الفراشة، والسباحة الحرة، إضافة إلى إمكانية استخدام الزعانف والمجاديف اليدوية لزيادة قوة دفع الجسم.

⁃ الابتعاد عن المنغصات، تفيد السباحة في ابتعاد الإنسان عن المنغصات وخاصة تلك التي تتعلق بالهواتف الذكية مثل الإشعارات والرسائل النصية، فبمجرد النزول إلى الماء، يبتعد الإنسان عن أي تأثيرات خارجية ويركز على ممارسة هذه الرياضة المائية الرائعة.

⁃ انخفاض تكلفتها، يمكن لأي شخص أن يمارس السباحة في الشواطئ أو البحيرات مجانًا، كما أن أسعار المسابح عادة ما تكون منخفضة مقارنة مع صالات الرياضة التي توفر ممارسة أنواع أخرى من الرياضات.

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