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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة جازان ومحافظات: صبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والدرب، والطوال، والعيدابي، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمنطقة.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله .حالة الطقس الأرصاد جازان
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 10:15 AM
حالة تصحبها رياح سطحية مع الهطولات وتستمر حتى الساعة السابعة مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة جازان ومحافظات: صبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والدرب، والطوال، والعيدابي، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمنطقة.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله .
، 13 محافظة والرؤية تتدنى.. أمطار رعدية على جازان في تنبيه لـ"الأرصاد" ،
المصدر : الخليج 365
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