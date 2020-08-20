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في أعلى حصيلة يومية تسجل منذ أبريل الماضي، رصدت ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وفق إحصاءات رسمية.
ووفق "سكاي نيوز" ترفع هذه الإحصاءات التي نشرها معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأوبئة، حصيلة الإصابات الإجمالية في ألمانيا منذ بدء انتشار الوباء إلى 228 ألفًا و621، وتؤكد المنحنى التصاعدي للحالات الذي سجل خلال الأسابيع الماضية.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات 10 حالات خلال يوم واحد؛ ليصبح الإجمالي 9253.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
كورونا في ألمانيا.. أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أبريلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-20
في أعلى حصيلة يومية تسجل منذ أبريل الماضي، رصدت ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وفق إحصاءات رسمية.
ووفق "سكاي نيوز" ترفع هذه الإحصاءات التي نشرها معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأوبئة، حصيلة الإصابات الإجمالية في ألمانيا منذ بدء انتشار الوباء إلى 228 ألفًا و621، وتؤكد المنحنى التصاعدي للحالات الذي سجل خلال الأسابيع الماضية.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات 10 حالات خلال يوم واحد؛ ليصبح الإجمالي 9253.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
09:36 AM
إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء 228 ألفًا و621
في أعلى حصيلة يومية تسجل منذ أبريل الماضي، رصدت ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وفق إحصاءات رسمية.
ووفق "سكاي نيوز" ترفع هذه الإحصاءات التي نشرها معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأوبئة، حصيلة الإصابات الإجمالية في ألمانيا منذ بدء انتشار الوباء إلى 228 ألفًا و621، وتؤكد المنحنى التصاعدي للحالات الذي سجل خلال الأسابيع الماضية.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات 10 حالات خلال يوم واحد؛ ليصبح الإجمالي 9253.
، كورونا في ألمانيا.. أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أبريل ،
المصدر : الخليج 365
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