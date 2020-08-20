، كاليفورنيا "تشتعل".. 11 ألف ضربة صاعقة خلال ساعات ،

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أُجبِر عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم؛ بينما الْتهمت النيران عشرات المنازل الأخرى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الأربعاء، بعدما أشعلت صواعق مئات الحرائق سريعة الانتشار.
وذكرت السلطات أن كاليفورنيا تعرضت لقرابة 11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة في أسوأ عاصفة من نوعها، منذ أكثر من 10 سنوات، تسببت في إشعال 367 حريقًا، أكثر من 20 منها حرائق كبيرة.
وقال ويل باورز المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق: إن أوامر إجلاء إجباري صدرت بحق الآلاف في منطقة شهدت سلسلة من 9 حرائق تؤججها الرياح، أشعلتها الصواعق، الاثنين.
ووفق "سكاي نيوز" في وسط كاليفورنيا، قالت الإدارة: إن طائرة هليكوبتر تحطمت أثناء مهمة لإلقاء الماء لمكافحة الحرائق في مقاطعة فريسنو على بُعد حوالى 258 كيلومترًا جنوبي سان فرانسيسكو؛ مما أسفر عن مقتل الطيار.
وأضافت أنه إلى الشمال من تلك المنطقة، استعرت حرائق تؤججها الرياح على مساحة أكثر من 46 ألف فدان قرب فيرفيلد وفاكافيل في التلال والجبال خلال الليل، لتدمر ما لا يقل عن 50 منزلًا وبناية، كما ألحقت أضرارًا بخمسين أخرى.
كاليفورنيا
كاليفورنيا "تشتعل".. 11 ألف ضربة صاعقة خلال ساعاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-20
أُجبِر عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم؛ بينما الْتهمت النيران عشرات المنازل الأخرى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الأربعاء، بعدما أشعلت صواعق مئات الحرائق سريعة الانتشار.
وذكرت السلطات أن كاليفورنيا تعرضت لقرابة 11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة في أسوأ عاصفة من نوعها، منذ أكثر من 10 سنوات، تسببت في إشعال 367 حريقًا، أكثر من 20 منها حرائق كبيرة.
وقال ويل باورز المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق: إن أوامر إجلاء إجباري صدرت بحق الآلاف في منطقة شهدت سلسلة من 9 حرائق تؤججها الرياح، أشعلتها الصواعق، الاثنين.
ووفق "سكاي نيوز" في وسط كاليفورنيا، قالت الإدارة: إن طائرة هليكوبتر تحطمت أثناء مهمة لإلقاء الماء لمكافحة الحرائق في مقاطعة فريسنو على بُعد حوالى 258 كيلومترًا جنوبي سان فرانسيسكو؛ مما أسفر عن مقتل الطيار.
وأضافت أنه إلى الشمال من تلك المنطقة، استعرت حرائق تؤججها الرياح على مساحة أكثر من 46 ألف فدان قرب فيرفيلد وفاكافيل في التلال والجبال خلال الليل، لتدمر ما لا يقل عن 50 منزلًا وبناية، كما ألحقت أضرارًا بخمسين أخرى.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
08:42 AM
في أسوأ عاصفة منذ أكثر من 10 سنوات نتج عنها 20 حريقًا
أُجبِر عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم؛ بينما الْتهمت النيران عشرات المنازل الأخرى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الأربعاء، بعدما أشعلت صواعق مئات الحرائق سريعة الانتشار.
وذكرت السلطات أن كاليفورنيا تعرضت لقرابة 11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة في أسوأ عاصفة من نوعها، منذ أكثر من 10 سنوات، تسببت في إشعال 367 حريقًا، أكثر من 20 منها حرائق كبيرة.
وقال ويل باورز المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق: إن أوامر إجلاء إجباري صدرت بحق الآلاف في منطقة شهدت سلسلة من 9 حرائق تؤججها الرياح، أشعلتها الصواعق، الاثنين.
ووفق "سكاي نيوز" في وسط كاليفورنيا، قالت الإدارة: إن طائرة هليكوبتر تحطمت أثناء مهمة لإلقاء الماء لمكافحة الحرائق في مقاطعة فريسنو على بُعد حوالى 258 كيلومترًا جنوبي سان فرانسيسكو؛ مما أسفر عن مقتل الطيار.
وأضافت أنه إلى الشمال من تلك المنطقة، استعرت حرائق تؤججها الرياح على مساحة أكثر من 46 ألف فدان قرب فيرفيلد وفاكافيل في التلال والجبال خلال الليل، لتدمر ما لا يقل عن 50 منزلًا وبناية، كما ألحقت أضرارًا بخمسين أخرى.
، كاليفورنيا "تشتعل".. 11 ألف ضربة صاعقة خلال ساعات ،
المصدر : الخليج 365
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