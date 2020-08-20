شكرا لمتابعة خبر عن "شركة الطائرات المروحية" تدعم أسطولها بـ10 طائرات هيلكوبتر H125 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وقعت شركة الطائرات المروحية المملوكة لصندوق الإستثمارات العامة، إتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 10 طائرات هيلكوبتر من طراز H125، وتأتي هذة الإتفاقية ضمن خططها لتوسيع أسطولها، وإطلاق خدمات جديدة تدعم تطور قطاع الطيران بالمملكة.
ولفتت الشركة عبر بيان لها بأن هليكوبتر إيرباص H125 متعددة المهام تتسع لنحو 6 ركاب ويمكن تعديلها بسهولة لتناسب مختلف الاحتياجات، متابعة بأنها ستقوم بالاستفادة من هذه الطائرات لإطلاق خدمات جديدة تشمل الرحلات السياحية، والأعمال الجوية كالتصوير وسحب اللافتات والمسح الجوي وغيرها.
ومن جانبه قال الكابتن آرنو مارتينيز الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية، أنه من خلال توقيع هذه الاتفاقية، اتخذت شركة الطائرات المروحية خطوة كبيرة لتوسيع أسطولها وتطبيق خطتها التشغيلية الطموحة، التي ستساهم في النهوض بقطاعي السياحة والطيران في المملكة.
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