شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف والكامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظتي، والطائف، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.