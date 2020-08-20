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توزيع 28 ألف جهاز لوحي و110 ألف شريحة مجاناً على الطلاب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت مبادرة العطاء الرقمي التابعة لوزارة الإتصالات في جمع وتوزيع أكثر من 28 ألف جهاز لوحي ومحمول للطلاب والطالبات في المملكة ،وذلك بالتعاون مع الشركات الحكومية والخاصة .

وأكد وكيل وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد ال ثنيان ان المبادرة أسهمت في استمرار العمل عن بعد بعدما أطلقت حملة " كلنا عطاء " عقب الجائحة في مارس الماضي وتم توفير 110 الف شريحة بيانات مجانية بجانب الأجهزة اللوحية استفاد منها 102 الف طالب وطالبة ،و120 جمعية خيرية على مستوى المملكة ، وفقاً لـ "الرياض ".

وأشار أن المبادرة مستمرة لنشر المعلومات الرقمية ورفع مستوى القدرات التقنية مع تقديم تدريبات متخصصة ،ومواضيع تقنية في الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

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