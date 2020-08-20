شكرا لمتابعة خبر عن الموقف القانوني حال إبلاغ شخص عن حالة عنف أسري وتبين أنه مخطئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس الموقف القانوني حال إبلاغ شخص عن حالة إيذاء وتبين أنه مخطئ .

وأكد المركز أن المُبلغ "حسن النية " يعفى من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام نظام الحماية من الإيذاء ,

الجدير بالذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري 1919 يعمل على استقبال البلاغات وتحديد مدى خطورتها والتواصل مع الجهات الأمنية والطبية وومن ثم تعامل وحدة الحماية ودراسة الحالة وغيرها من الإجراءات التي تعالج الحالة المتضررة على الفور .