الأمن العام يحذر من الفوركس

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الأمن العام من الفوركس غيرالمرخص بهدف الثراء السريع، مطالبا بالوعي الكامل خلال عملية استثماره. حذر الأمن العام من الفوركس غيرالمرخص بهدف الثراء السريع، مطالبا بالوعي الكامل خلال عملية استثماره. ووجه الامن العام عبر حسابه الرسمي "تويتر" رسالة إلى المواطنين مفادها " لا تنخدع بإغراءات الثراء السريع واستثمر بوعي الفوركس غير المرخص".

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