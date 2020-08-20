أكاديمية مسك تعلن طرح 13 برنامج عن بعد بشهادة معتمدة محلياً ودولياً

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تعلن أكاديمية مسك عن فتح باب التسجيل في برامج مسك أوداسيتي ضمن (مبادرة 10,000 وظيفة للمستقبل) وهو عبارة عن (13) برنامج متخصص عن بعد (للرجال والنساء) لتطوير مهارات المستقبل تترواح مدتها من 3 إلى 5 شهور في المجالات التالية:

– تحليل الأعمال

– تحليل البيانات

– هندسة البيانات

– التحليل التنبؤي

– التعلم المعمق

– التعلم الآلي

– تطوير واجهة الويب

– مقدمة عن البرمجة

– مطور الويب المتكامل

– مطور (iOS)

– التصوّر المرئي للبيانات

متطلبات القبول في البرامج:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو متزوجين من سعوديين أو أبناء سعودية.

– الحد الأدنى للعمر هو 18 سنة اعتباراً من بداية البرنامج.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– الإلتزام بحد أدنى (15) ساعة أسبوعياً من الدراسة الذاتية.

– الإلتزام بحد أدنى (4) ساعات اسبوعياً للحضور إلى البرنامج (عبر الإنترنت).

– إكمال طلب الالتحاق عبر الإنترنت قبل الموعد النهائي للتقديم في البرنامج.

– التأكد من دقة جميع المعلومات والمستندات المقدمة.

– الحصول على الحد الأدنى من المعرفة التقنية لكل مسار كما هو محدد في التطبيق.

– دفع الرسوم الدراسية.

ستقوم أكاديمية مسك بتغطية تصل إلى (90%) من رسوم البرنامج عبر منحة في حال إنطباق المعايير التالية:

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– تلبية جميع متطلبات القبول أعلاه.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو أقل.

– طالب أو عاطل عن العمل أو مستخدم بدخل أقل من 15,000 ريال شهرياً.

– لم يلتحق بأي برنامج سابقاً في أكاديمية مسك.

– عدم الالتزام بمتطلبات البرنامج سيؤدي إلى الغاء المنحة الدراسية.

مزايا برامج أكاديمية مسك:

– 13 برنامج متخصص لتطوير مهارات المستقبل.

– تم بناء البرامج الدراسية من قبل أكثر من 200 خبير من أفضل الشركات الرقمية (جوجل، فيسبوك، أمازون).

– المشاركة في مشاريع حقيقية حول العالم والتي سبق أن قام خبراء أوداسيتي بمراجعتها.

– يوفر البرنامج مستوى عالمي من الدعم والتوجيه للمشاركين.

– هذا البرنامج موثوق لدى أكثر من 100 مؤسسة وشركة حول العالم.

– متوسط 4 أشهر من التعليم والتدريب العملي والتفاعلي.

– عدد 8000 خريج أنهوا هذه البرامج بالحصول على فرصة عمل مميزة أو ترقية في وظائفهم الحالية.

– الحصول على شهادة معتمدة محلياً ودولياً.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1441/12/29هـ من خلال اختيار البرنامج وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2Qa6hto في موعد أقصاه الأحد 1442/1/18هـ (الموافق 2020/9/6م).

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

