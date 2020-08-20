الإتحاد السعودي للأمن السيبراني يعلن 4 وظائف تقنية للرجال والنساء

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يعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن توفر وظائف تقنية في (الرياض) للرجال والنساء حملة البكالوريوس مع الخبرة بالمسميات والشروط التالية:

– استشاري تصميم البنية التحتية (Infrastructure Designing Consultant)

المتطلبات: بكالوريوس في (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، الرياضيات، هندسة الحاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: توفير تصاميم البنية التحتية لتقنية المعلومات بالاعتماد على أفضل المعايير والممارسات المتبعة.

– استشاري تصميم قاعدة البيانات (Database Designing Consultant)

المتطلبات: بكالوريوس في (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، الرياضيات، هندسة الحاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: إجراء التصميم والحوكمة لجميع قواعد البيانات بالاعتماد على أفضل المعايير والممارسات المتبعة.

– مدير عمليات ومراقبة تقنية المعلومات (IT Operation and Monitoring Manager)

المتطلبات: بكالوريوس في (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، الرياضيات، هندسة الحاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: إدارة جميع عمليات تقنية المعلومات ومراقبة عمل الإدارة والموظفين وتقديم التقارير إلى المدير العام.

– مطوير تطبيقات أندرويد (Android Developer Full Time)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في (علوم الحاسب) أو ما يعادلها مع خبرة سابقة في نفس المجال (يفضل من لديهم شهادات في تطوير تطبيقات أندرويد).

الوصف الوظيفي: تطوير التطبيقات وصيانتها على نظام (أندرويد) والعمل جنباً إلى جنب مع المختبرين ومحلل الأعمال ومهندسي الأنظمة.

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس مجال العمل.

نبذة عن الإتحاد:

الإتحاد السعودي للأمن السيبراني (SFCSP) منظمة وطنية سعودية تم تأسيسها عام 2017م ويسعى لبناء قدرات محلية واحترافية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة بناءً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية للوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1441/12/29هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3cGN6A8

