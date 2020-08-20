الهيئة السعودية للمقاولين تعلن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فأعلى

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تعلن الهيئة السعودية للمقاولين عن توفر وظائف شاغرة في مقرها الرئيسي بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي الإحصاء والمنشورات (Statistics and Publications Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة، إحصاء، علوم بيانات، نظم معلومات، رياضيات) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تطوير ونشر الإحصاءات والمطبوعات ذات الصلة بقطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية.

– مدير إدارة المالية والمحاسبة (Finance & Accounting Director)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (مالية، محاسبة) مع خبرة 10 سنوات منها 5 سنوات في وظيفة إشرافية وشهادة (SOCPA أو CPA).

الوصف الوظيفي: إدارة وتحديد الأهداف والمبادرات والخطط وتنفيذها للمالية والمحاسبة وإدارة وتوجيه ودعم الموظفين.

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

نبذة عن الهيئة:

تأسست الهيئة السعودية للمقاولين من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1436/11/23هـ بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل وللوصول لأعلى درجات الانتاجية والجودة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://sca.sa/ar/carr

