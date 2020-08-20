جوجل تغنيك عن الشهادات الجامعية المطلوبة في التوظيف

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أصدرت شركة جوجل إعلانًا ضخمًا يمكن أن يغير مستقبل العمل والتعليم العالي، حيث أطلقت مجموعة مختارة من الدورات المهنية التي تعلم المرشحين كيفية أداء الوظائف المطلوبة.

تعلم هذه الدورات – التي تطلق عليها الشركة اسم (Google Career Certificates) – المهارات الأساسية التي يمكن أن تساعد الباحثين عن عمل في العثور على عمل على الفور. ومع ذلك، بدلاً من قضاء سنوات في إنهاء الشهادة الجامعية التقليدية، تم تصميم هذه الدورات بحيث يمكن إكمالها في غضون ستة أشهر تقريبًا.

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كتب (Kent Walker)، النائب الأول لرئيس الشؤون العالمية في شركة جوجل: “إن الشهادات الجامعية بعيدة المنال بالنسبة للعديد من الأمريكيين، ولا يجب أن تحتاج إلى شهادة جامعية لتحقيق الأمن الاقتصادي، نحن بحاجة إلى حلول تدريب وظيفية جديدة يسهل الوصول إليها – من البرامج المهنية المحسنة إلى التعليم عبر الإنترنت – لمساعدة أمريكا على التعافي وإعادة البناء”.

وقال (Walker) على تويتر: “في التوظيف الخاص بنا، سنتعامل الآن مع هذه الشهادات المهنية الجديدة على أنها تعادل درجة أربع سنوات للأدوار ذات الصلة”.

لم تذكر جوجل بالضبط تكلفة الدورات الجديدة، لكن برنامجًا مشابهًا تقدمه جوجل على منصة التعلم عبر الإنترنت (Coursera)،يقدم شهادة (Google IT Support Professional)، وتكلف 49 دولارًا لكل شهر. عند هذا السعر، ستكلف دورة مدتها ستة أشهر أقل بقليل من 300 دولار – وهو أقل مما ينفقه العديد من طلاب الجامعات على الكتب المدرسية في فصل دراسي واحد فقط – بالإضافة إلى ذلك، قالت جوجل إنها ستمول 100،000 منحة دراسية قائمة على الاحتياجات لدعم البرامج الجديدة.

كان أحد الانتقادات الرئيسية للتعليم العالي على مر السنين هو أن الجامعات لا تزود الطلاب بشكل صحيح بالمهارات الواقعية التي يحتاجونها في مكان العمل، وتتركهم في الديون لسنوات وهم يكافحون لسداد قروض الطلاب.

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في المقابل، تدعي جوجل أن دوراتها الدراسية، التي ستكلف جزءًا بسيطًا من التعليم الجامعي التقليدي، تُعِد الطلاب على الفور للعثور على عمل في مجالات وظيفية عالية الأجر.

البرامج الثلاثة الجديدة التي تقدمها جوجل مع الرواتب السنوية هي:

Project manager الراتب السنوي ($93,000)

Data analyst الراتب السنوي ($66,000)

UX designer الراتب السنوي ($75,000)

تدعي جوجل أن البرامج تزود المشاركين بالمهارات الأساسية التي يحتاجونها للحصول على وظيفة، ولا تتطلب وجود درجة علمية أو خبرة سابقة لأخذ الدورات. كما تم تصميم كل دورة تدريبية وتدريسها بواسطة موظفي الشركة الذين يعملون في المجالات المعنية.

بعد الانتهاء من البرنامج، تَعد جوجل بالدعم في البحث عن وظيفة أيضًا، حيث تقول الشركة: إنه يمكن للمشاركين الاشتراك لمشاركة معلوماتهم مباشرة مع كبار أصحاب العمل الذين يطلبون وظائف في هذه المجالات، بما في ذلك (Walmart) و (Best Buy) و (Intel) و (Bank of America) و (Hulu) وجوجل.

بالإضافة إلى ذلك، تقول جوجل إنها ستوفر مئات فرص التدريب المهني للمشاركين الذين أكملوا الدورة. وابتداءً من هذا الخريف، ستقدم الشركة شهادة دعم تكنولوجيا المعلومات في المدارس الثانوية المهنية والتعليم الفني في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

دروس لأصحاب الأعمال:

على الرغم من أن الشهادات التقليدية لا تزال ضرورية في مجالات، مثل القانون أو الطب، إلا أن العديد من أرباب العمل أشاروا إلى أنهم لم يعودوا ينظرون إليها على أنها ضرورية – كآبل و (IBM) وجوجل، على سبيل المثال لا الحصر. فإذا كنت صاحب عمل أو مدير توظيف، اسأل نفسك:

هل حان الوقت لإعادة كتابة التوصيف الوظيفي الخاص بنا، لإلغاء شرط الحصول على شهادة لمدة أربع سنوات؟

هل يمكننا الاستفادة من البرامج التعليمية مثل تلك التي تقدمها جوجل ومنصات الإنترنت الأخرى؟

هل لدينا الموارد اللازمة لتصميم تدريبنا الخاص عبر الإنترنت، للمساعدة في زيادة مجموعتنا من المرشحين المؤهلين، وتوفير مصدر دخل إضافي لأعمالنا في الوقت نفسه؟

تذكر: في الوقت الحاضر، كل شيء يتعلق بالمهارات وليس الدرجات؛ لأنه إذا كان هناك أي شيء علمنا إياه وباء كورونا، فهو أهمية تعظيم عائد الاستثمار في الوقت والمال.

