آبل تزيل عشرات آلاف التطبيقات الصينية من متجرها الصيني

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كشف تقرير جديد عن إزالة شركة آبل عشرات آلاف التطبيقات والألعاب الصينية من متجر تطبيقاتها الصيني في فصل جديد من فصول الخلاف الصيني الأمريكي ما قد يهدد مستقبل آبل في الصين.

بحسب التقرير فإن أكثر من 47 ألف تطبيق صيني تم إزالته خلال الشهر الحالي من متجر تطبيقات آبل الخاص بالصين. وهذه الخطوة متوقعة بعد تغيير الشركة سياستها الخاصة بالمتجر وأدت لإغلاق ثغرة كانت تسمح سابقاً للألعاب المدفوعة أو التي تحوي على عناصر مدفوعة ضمنها من بيعها عبر المتجر بالرغم من أنها مازالت تنتظر الحصول على موافقة السلطات الصينية.

في وقت سابق من هذا العام كشفت رويترز عن إزالة آبل حوالي 26 ألف تطبيق ولعبة لا تحمل ترخيص حكومي صيني. وكانت الشركة قد منحت المطورين فترة حتى نهاية يونيو لتقديم الترخيص للسماح للمستخدمين شراء الألعاب وعناصرها.

هذه ليست المرة الأولى التي تحارب بها آبل مطوري الألعاب والتطبيقات الصينية. كما سبق للصين أن واجهت الشركة وعملياتها عندما أجبرتها على إغلاق خدمتي iBookstore و iTunes Movies في الصين بعد ستة أشهر فقط من إطلاقها في البلاد.

هناك خطر كبير قائم يتعلق بمتجر التطبيقات الصيني بالكامل، حيث تعرض القوانين الصينية على أي متجر تطبيقات أجنبي أن يشكّل شركة مشتركة مع شريك صيني يملك حصة أغلبية فيها والنصيب الأكبر من الأصوات والإدارة. إلا أن آبل تدير متجر تطبيقاتها الصيني بنفسها.

