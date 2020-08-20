انستجرام تتيح متابعة الحسابات عبر مسح رمز استجابة سريعة QR

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بدأت انستجرام بإتاحة خاصية متابعة الحسابات عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR لكافة المستخدمين وذلك بعد أن انتهت من تجربتها في عدة دول حول العالم منذ العام الماضي.

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها انستجرام استخدام رموز QR، قبل عامين أطلقت خاصية تدعى Nametags تقوم بعمل مشابه حيث يمكنك مسح رموز أصدقاءك لمتابعتهم.

الاختلاف الجديد اليوم أن تلك الخاصية كانت مقتصرة فقط على المسح عبر تطبيق انستجرام نفسه، بينما مع الخاصية الجديدة اليوم يمكنك مسح الرمز عبر أي تطبيق ماسح رموز QR مناسب بما فيها تطبيق الكاميرا الرئيسي في هواتف آيفون وبكسل.

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مع الإضافة عبر رموز الاستجابة السريعة أصبح من الأسرع على المتاجر والمنتجات والشركات وضع رموزها في واجهات المحلات وعلى الأغلفة ليتم مسحها والدخول إليها بسهولة.

على عكس خاصية Nametags التي كانت تحتاج إلى المزيد من الخطوات داخل التطبيق للوصول إليها.

هذه الخاصية أصبحت متوقعة تقريباً في أي خدمة تواصل اجتماعي ودردشة، فهي تسهّل على المستخدمين متابعة الحسابات وكذلك نشر حساباتهم بدون الحاجة للوقوع في الأخطاء الاملائية واللفظية.

ومنذ فترة قريبة أصبحت واتساب أيضاً تدعم إضافة جهات الاتصال عبر رموز QR، وبالأصل كانت سناب شات أول من روّج لها ولحقتها فيس بوك بكل تطبيقاتها بما فيها مسنجر.

يمكنك إنشاء الرمز الخاص بحسابك من صفحة الملف الشخصي والضغط على القائمة الرئيسية واختيار QR Code. ولمسح رمز لحساب تود إضافته استخدم تطبيق الكاميرا في هاتفك أو أي تطبيق ماسح QR أو حتى كاميرا القصص في انستجرام.

