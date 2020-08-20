أخبار السعودية في 24 ساعة.. «الصحة» تكشف تسجيل إصابات جديدة.. و«الطيران المدني» تُحدد حالات تعويض المسافرين

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، أمس الأربعاء،حيث أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا بدولة مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي وجرى خلال المكالمة مناقشة عدد من الملفات الهامة، بينما أتاحت أمانة منطقة الرياض، تنظيم الفعاليات بالعقارات والمرافق التابعة لها؛ وذلك تماشيًّا مع لائحة التصرف بالعقارات البديلة المحدثة، وإلى التفاصيل:

ولي العهد يجري اتصالًا برئيس الوزراء العراقي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا برئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جرى خلاله بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.

الصحة: تسجيل 1363 إصابة جديدة.. وتعافي 1180 شخصًا.. ووفاة 36 حالة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 302686، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 274,091، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3506 حالة، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة، و1180حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تعرف على الخطوات الإجرائية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية بوزارة التعليم

كشفت مصادر في تصريحات صحفية لـ(عاجل)، عن أنَّ وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن المسح الميداني والنقل الداخلي لشاغلي الوظائف الإدارية، وذكرت الوزارة في التعميم، الخطوات الإجرائية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية للنقل الداخلي للسنة الحالية 2020.

سليمان العقيلي: محكمة اغتيال الحريري أظهرت حرصًا بالغًا لتبرئة حلفاء إيران

ذكر الكاتب سليمان العقيلي، في تصريحات خاصة لـ(عاجل)، أن المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رفيق الحريري في لبنان، قالت كل شيء إلا أنها لم تسمِ الأشياء بأسمائها؛ حيث إن المحكمة أكدت أن اغتيال الحريري ذو دوافع سياسية وأن المنتفعين من تصفيته سوريا وحزب الله، فضلًا عن أن الشكوك نشأت بسبب اتصالات بين المتهمين المحكومين والذين تمت تبرئتهم، منوهًا بأن المحكمة مع كل ذلك قالت إنه لا دليل على تورط قيادة الحزب أو التورط المباشر لسوريا.

هل يمكن تمديد الزيارة العائلية بعد 270 يومًا؟.. الجوازات تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، المدة المقررة لتمديد الزيارة العائلية، وأكدت المديرية العامة للجوازات أن تمديد الزيارة العائلية يتم عبر حساب المستضيف في منصة أبشر(أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ٧ أيام، وذكرت للجوازات، أن تمديد الزيارة العائلية يشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة؛ لتتمكن من إتمام الإجراء.

هيئة الطيران المدني تُحدد 9 حالات يتم فيها تعويض المسافرين.. تعرف عليها

كشفت هيئة الطيران المدني، عن التزامات الناقل الجوي وحقوق المسافر والحالات التي يجب فيها تعويض الأخير، مطالبة المسافرين بالتعرف على حقوقهم، وشاركت الهيئة العامة للطيران المدني، في وقت سابق، عبر حسابها بتويتر، رابط الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوّية في المملكة، موضحة أنه يشتمل على كل الإجراءات الوقائية المتخذة في المطارات السعودية.

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أمانة الرياض تسمح بتنظيم الفعاليات بالعقارات والمرافق التابعة لها

أتاحت أمانة منطقة الرياض، تنظيم الفعاليات بالعقارات والمرافق التابعة لها؛ وذلك تماشيًّا مع لائحة التصرف بالعقارات البديلة المحدثة، وكشفت أمانة المنطقة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، عن أن لائحة التصرف بالعقارات البديلة المحدثة، تسمح بتأجيرها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري؛ وتهدف إلى تنظيم فعاليات نوعية وتوفير فرص وظيفية، والوصول بمستوى الأحياء إلى الحيوية.

تورط باكستاني وأفغاني في سرقة كابلات وقواطع بالقصيم

ألقت شرطة القصيم، القبض على مقيمَين اثنَين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية لتورطهما في ارتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

المشروعات ذات الأولوية في 11 قطاعًا تتصدر اجتماع أمير حائل بمجلس المنطقة

ترأس الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة عبر الاتصال المرئي، اليوم، جلسة المجلس للعام المالي 1442/1441هـ، جاء ذلك بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأعضاء المجلس من الأهالي ومديري الإدارات الحكومية.

الأرصاد عن طقس أول أيام العام الهجري الجديد: هطول أمطار رعدية في 4 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، غدًا الخميس (أول أيام العام الهجري الجديد)، وذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما توقعت الهيئة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية، وفق بيان للهئة عبر موقعها الإلكتروني.

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