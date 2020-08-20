عبر حسابات مؤسسات فردية
أطاحت شرطة منطقة الرياض بتنظيم عصابي من 8 أشخاص حوَّلوا 500 مليون ريال إلى الخارج بطرق غير نظامية.
وصرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنَّ الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكوَّن من (8) أشخاص، منهم (5) من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و (3) مواطنين تستروا عليهم ومكَّنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية.
وأضاف أنَّ المبالغ المالية التي تمَّ تحويلها خلال العام الحالي (2020)، تجاوزت خمسمائة مليون ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت مليوني ريال، وجرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الإطاحة بتشكيل عصابي حوّل 500 مليون ريال إلى الخارج بطرق غير مشروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.