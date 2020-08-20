تستمر لعدة أيام.. الحصيني: حالة جوية ممطرة متوقعة على عدة مناطق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون هناك حالة جوية ممطرة تبدأ من اليوم الخميس وتستمر لعدة أيام، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها السنوية بمعظم المناطق.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: متوقع حالة جوية ممطرة من اليوم الخميس على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات تمتد نواحي المدينة ونجران وأقصى الأجزاء الجنوبية البعيدة من منطقتي الرياض والشرقية، وعلى أجزاء من الإمارات واليمن وسلطنة عمان.

وأشار الحصيني إلى أنَّه متوقّع استمرار الحالة الممطرة عدة أيام، متوقعًا أن تكون الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وسيول على أجزاء من المصائف، تسبق برياح مثيرة للأتربة.

وأضاف أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام ويتراوح من «2» لـ«4» درجات مئوية على معظم المناطق عدا المصائف.