السعودية اليوم / تدخل جراحي لإنهاء معاناة مريضة من ورم



سكاكا 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

نجح بفضل الله فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا بمنطقة الجوف في إنهاء معاناة مريضة كانت تشتكي لفترة طويلة من آلام مبرحة وانتفاخ بالبطن.

وتبين بعد إجراء الكشف السريري والفحوصات المخبرية اللازمة وعمل التصوير الطبقي المحوري، وجود ورم كبير علي المبيض بقطر 18سم، وعلى الفور تم التدخل الجراحي من فريق متخصص في جراحة أورام النساء لإزالة الورم مع الرحم والمبيضين وقنوات فالوب وصفاق البطن الملاصق للقولون المستعرض وأخذ العينات اللازمة لتشخيص طبيعة الورم، وقد تحسنت الحالة الصحية للمريضة بصورة ملحوظة مع استكمال علاجها الكيماوي المناسب.

يذكر أن المستشفى يجري عديداً من العمليات الجراحية وبنجاح ولله الحمد للأورام الخاصة بأمراض النساء والولادة، التي كانت في السابق تحال لمراكز متقدمة مختصة بمثل هذه الجراحات.

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10:00ت م

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