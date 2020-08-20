السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ ملك المملكة المغربية بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده



الرياض 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:38ت م

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الرياض 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:38ت م0020

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