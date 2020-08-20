السعودية اليوم / أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات (تطمن) في جازان



جيزان 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

قدّمت عيادات (تطمن) في جازان خدماتها لــ 26621 مستفيداً، وذلك منذ انطلاق العمل في هذه العيادات حتى الآن.

وأبانت صحة جازان أنه تم تجهيز عيادات (تطمن) في 9 مراكز صحية شملت: (مركز صحي مخطط 5، وأحد المسارحة، وأبو عريش الجنوبي، والخشابية، صبيا، العيدابي، والعريش، والمطعن، وخبت الخارش)، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والسكاني لهذه العيادات التي تعمل من الساعة 8 صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً طوال أيام الأسبوع.

وأشارت صحة جازان أن العمل يجري حالياً على إطلاق عيادات تطمن بعدد من مستشفيات المنطقة، لكي يستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مخالفي أنظمة الإقامة، ممن لديهم أعراض الإصابة، وذلك دون موعد مسبق.

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09:30ت م

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