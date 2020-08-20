تناولها دائمًا.. 9 فواكه تحافظ على ضغط دمك

2020-08-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشفت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة سمر عبدالكريم، أن هناك علاقة لبعض الفواكه بالمحافظة على ضغط الدم، مبينة أن دراسات غذائية عديدة أوضحت أن العديد من الفواكه لها تأثير إيجابي للغاية على قراءات ضغط الدم.

فواكه تحفظ الضغط:

وبينت الدكتورة عبدالكريم، أن هناك العديد من الفواكه التي لها علاقة بالمحافظة على ضغط الدم وهي:

⁃ التفاح يخفض ضغط الدم لأنه مصدر هام للكيرسيتين، وهو مادة تنتمي إلى الفلافونويد (مركبات عضوية لديها مفعول مضاد للأكسدة ومضاد للجذور الحرة).

⁃ التوت الأزرق ويحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد وخصائص قوية مضادة للأكسدة وهذا يساعد على خفض ضغط الدم.

⁃ الموز فهو غني بالبوتاسيوم، حيث أظهرت الدراسات أن استهلاك موزتين يوميًّا يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم بنسبة 10%.

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⁃ البرتقال، ويعتبر من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لمرضى الضغط المرتفع، مثل البوتاسيوم وفيتامين سي.

⁃ المشمس ويعتبر الاختيار الأمثل لمرضى الضغط المرتفع، لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد على ضبطه، بجانب الحفاظ على توازن الأملاح والمعادن، ما يساهم في الحفاظ على مرونة الشرايين ووقايتها من التصلب.

⁃ الأفوكادو فهو يحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم مما يساهم في خفض الضغط المرتفع إلى مستواه الطبيعي.

⁃ الكيوي ويحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد على إدرار البول وخفض الضغط المرتفع إلى مستواه الطبيعي.

⁃ الجوافة، وتعتبر من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم وفيتامين سي، ما يجعلها الاختيار الأمثل لمرضى الضغط المرتفع، لضبطه إلى مستواه الطبيعي، وتجنب الإصابة بالمضاعفات.

⁃ الرمان، ويحتوي على البوتاسيوم، لذلك ينصح بتناوله عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم، سواء في صورته الصلبة أو كعصير.

العلاج والنظام الغذائي:

وخلصت الدكتورة عبدالكريم إلى القول: إن ارتفاع ضغط الدم مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل، وتعتمد السيطرة عليه على مواظبة المريض على العلاج واتباع نظام غذائي صحي، وعند الإصابة بهذا الاعتلال فإنه ينبغي على القلب أن يعمل بجد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يساعد اتخاذ قرارات نمط حياة صحي في خفض ضغط الدم المرتفع وتجنب تهديداته الصحية الجانبية الخطيرة.

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