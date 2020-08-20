حالة ممطرة تبدأ اليوم ودرجات الحرارة ترتفع عن معدلاتها الطبيعية

2020-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس اليوم وخلال الساعات المقبلة.

وتوقع الحصيني في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن تكون هناك حالة جوية ممطرة تبدأ من اليوم الخميس وتستمر لعدة أيام، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها السنوية بمعظم المناطق.

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وقال: متوقع حالة جوية ممطرة من اليوم الخميس على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات تمتد نواحي المدينة المنورة ونجران وأقصى الأجزاء الجنوبية البعيدة من منطقتي الرياض والشرقية، وعلى أجزاء من الإمارات واليمن وسلطنة عمان.

كما توقع الحصيني استمرار الحالة الممطرة عدة أيام، حيث تكون متفاوتة من خفيفة لغزيرة وسيول على أجزاء من المصايف، تسبق برياح مثيرة للأتربة، كما سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام ويتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق عدا المصايف.

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