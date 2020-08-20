اخبار السعوديه

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - كلها وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس في البلاد.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 19 أغسطس، 84895 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 08:28 AM

Advertisements

كلها وافدة من الخارج

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 19 أغسطس، 84895 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

الكلمات المفتاحية

، الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا