محمد بن مسعود - الدمام - كلها وافدة من الخارج قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 19 أغسطس، 84895 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 08:28 AM Advertisements كلها وافدة من الخارج الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 19 أغسطس، 84895 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634. الكلمات المفتاحية ، الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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