، المكسيك: 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت المكسيك اليوم، تسجيل 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 537031 حالة.

ولفتت وزارة الصحة المكسيكية، النظر إلى أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 58481 حالة بعد تسجيل 707 وفيات جديدة.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًّا.فيروس كورونا الجديد