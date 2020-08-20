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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الخميس، تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، ووداي الفرع، وينبع).
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 08:18 AM
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة السادسة مساء
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الخميس، تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، ووداي الفرع، وينبع).
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.
، تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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