- 1/3
- 2/3
- 3/3
يواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اتهامات بتعليق عمل البرلمان "للتغطية على فضيحة أخلاقية"، والابتعاد عن مهامه خلال لحظة مكافحة وباء كورونا.
وطلب ترودو يوم الثلاثاء من الحاكمة العامة للبلاد جولي باييت، إنهاء الدورة البرلمانية الحالية قبل الأوان، واستئناف العمل في 23 سبتمبر بخطاب من العرش، يليه تصويت على الثقة.
واعتبر مصدر مطلع أن هذه الخطوة تأتي وسط تحقيقات بشأن فضيحة أخلاقية وسياسية تورط فيها ترودو، على خلفية عقد ضخم أبرمته الحكومة الكندية مع جمعية خيرية كان أفراد من أسرته قد تقاضوا مبالغ مالية منها.
ووجّه حِزْبَا المعارضة الرئيسيان في البلاد دعوة لرئيس الوزراء بالاستقالة؛ لكن ترودو اكتفى بالاعتذار والإقرار بالخطأ، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووفق "روسيا اليوم" تورط في "الفضيحة" وزير المال بيل مورنو، الذي قدّم استقالته.
وكشفت الصحيفة أن تعليق عمل البرلمان سيؤدي إلى تعليق جميع الأعمال الحكومية، بما في ذلك التحقيق الجاري في الفضيحة.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 08:33 AM
على خلفية عقد ضخم أبرمته الحكومة مع جمعية خيرية
يواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اتهامات بتعليق عمل البرلمان "للتغطية على فضيحة أخلاقية"، والابتعاد عن مهامه خلال لحظة مكافحة وباء كورونا.
وطلب ترودو يوم الثلاثاء من الحاكمة العامة للبلاد جولي باييت، إنهاء الدورة البرلمانية الحالية قبل الأوان، واستئناف العمل في 23 سبتمبر بخطاب من العرش، يليه تصويت على الثقة.
واعتبر مصدر مطلع أن هذه الخطوة تأتي وسط تحقيقات بشأن فضيحة أخلاقية وسياسية تورط فيها ترودو، على خلفية عقد ضخم أبرمته الحكومة الكندية مع جمعية خيرية كان أفراد من أسرته قد تقاضوا مبالغ مالية منها.
ووجّه حِزْبَا المعارضة الرئيسيان في البلاد دعوة لرئيس الوزراء بالاستقالة؛ لكن ترودو اكتفى بالاعتذار والإقرار بالخطأ، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووفق "روسيا اليوم" تورط في "الفضيحة" وزير المال بيل مورنو، الذي قدّم استقالته.
وكشفت الصحيفة أن تعليق عمل البرلمان سيؤدي إلى تعليق جميع الأعمال الحكومية، بما في ذلك التحقيق الجاري في الفضيحة.
، اتهام رئيس الوزراء الكندي بالتستر على "فضيحة أخلاقية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام رئيس الوزراء الكندي بالتستر على "فضيحة أخلاقية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.