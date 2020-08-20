شكرا لمتابعة خبر عن " الحصيني " يتوقع حالة ممطرة تستمر لأيام على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، حالة جوية ممطرة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، خاصة المرتفعات تمتد نواحي المدينة المنورة، ونجران.

كما توقع الحصيني، استمرار الحالة الممطرة عدة أيام والأمطار، إضافة إلى سيول على أجزاء من المصائف.

وأضاف: " متوقع ارتفاع في الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام ويتراوح من 2 لـ4 درجات مئوية على معظم المناطق عدا المصائف " .