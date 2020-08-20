شكرا لمتابعة خبر عن امرأتان تنقذان طفلًا فشلت المستشفيات الكبرى في علاجه بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تمكنت طبيبة وممرضة في أحد المراكز الصحية بجازان، في إنهاء معاناة طفل، عجزت ثلاثة مستشفيات كبرى في المنطقة عن اكتشاف سبب تورم ركبته.

وكان الطفل غير قادرًا على الحركة إثر سقوطه في مكان به أشواك قبل خمسة أشهر.

ورغم مراجعة الطفل لثلاث مستشفيات إلا أن الأمر كان يزداد سوءًا بعد أن واصلت الركبة تورمها رغم مرزر خمسة أشهر على الحادثة.

وأخيرا اكتشفت الطبيبة والممرضة وجود شوكة بطول 1.5 سم في ركبة الطفل هي سبب المعاناة طوال الفترة الماضية.