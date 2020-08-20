الصحة تُحذر من التأخر في إجراء فحص كورونا

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تراجع الحالات المؤكدة من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72%، وتراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%، وتسجيل ارتفاع في نسبة حالات التعافي؛ ليقترب من 92% منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وأعلن العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، تسجيل 1363 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد؛ ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (302686) حالة، من بينها (25089) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1725) حالة حرجة، منوها بأن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (274091) حالة بإضافة (1180) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3506) حالات، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة.

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وأوضح متحدث الصحة، أن الحالات المسجلة وعددها (1363) حالة منها 45% إناثًا، و55% ذكورًا، فيما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5%، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4439484) فحصًا مخبريًّا دقيقًا، بإضافة (61067) فحصًا مخبريًّا جديدًا خلال الـ24 الماضية، لافتًا إلى أن بعض المؤشرات العلمية تشير إلى أن التأخر في إجراء الفحص لمعرفة الإصابة قد يؤدي إلى تدهور الحالة ووصولها إلى حالة حرجة بشكل سريع أو حتى إلى الوفاة.

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