السعودية اليوم / رصد حالات إصابة بمرض «الريكتسيا» البكتيري بترهونة



طرابلس 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم رصد حالات إصابة بمرض «الريكتسيا» البكتيري المسبب لأمراض التيفوس والحمى والطفح الجلدي النزفي في ترهونة والقره بولي.

وأشار المركز إلى أن فريقا طبيا تابعا له زار أمس منطقة سوق الجمعة بمدينة ترهونة بناء على بلاغ يفيد برصد إصابات وحالات اشتباه بمرض«ريكتسيا» في المدينة.

وأوضح الفرق الطبي أن المسبب الرئيس للمرض هو جرثومة «ريكتسيا»، فيما تظهر عدة أعراض على المصابين بالمرض مثل ارتفاع درجات الحرارة، وظهور طفح جلدي، مشيرا إلى تسجيل ست إصابات بالمرض البكتيري، إضافة إلى حالتي وفاة واحدة في سوق الجمعة المصابحة والأخرى في القره بولي.

و«الريكتسيا» جنس من البكتيريا تتبع الفصيلة الريكتسية من رتبة الريكتسيات، غالبًا ما تنتقل عن طريق المفصليات ولا تعيش هذه البكتيريا إلا متطفلة داخل خلايا العائل، وتسبب أمراض

التيفوس و الحمي الرعمية، والجدري الركتيسي، والطفح الجلدي النزفي.

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