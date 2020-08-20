سياسي / الحزب الديمقراطي الأمريكي يرشح كامالا هاريس رسميًا لمنصب نائب الرئيس



واشنطن 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

رشح الحزب الديمقراطي الأمريكي كامالا هاريس رسميًا لمنصب نائب الرئيس وفقا لقرار مؤتمر الحزب​​​، بعدما أصبح جو بايدن بشكل رسمي المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي لينافس الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية الرئاسية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نوفمبر المقبل.

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07:30ت م

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