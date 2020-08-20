السعودية اليوم / ليبيا تسجل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 حالات



طرابلس 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الخميس، تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 9,463 إصابة، منها 8.276 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1,018 حالة.

// انتهى //

07:21ت م

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طرابلس 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الخميس، تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 حالات و15 حالة شفاء في عموم البلاد.وبذلك يصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 9,463 إصابة، منها 8.276 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1,018 حالة.// انتهى //07:21ت م0013

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