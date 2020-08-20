السعودية اليوم / تسجيل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا



برلين 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

و أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9253 بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة​​​، مشيرة إلى شفاء أكثر من 204 ألف حالة.

// انتهى //

07:02ت م

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برلين 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1770 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 228621.و أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9253 بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة​​​، مشيرة إلى شفاء أكثر من 204 ألف حالة.// انتهى //07:02ت م0011

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