السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 463 حالة وفاة



كانبيرا 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس

وفاة.

وقالت السلطات الصحية في الولاية إن انخفاض الأرقام في الأيام الأخيرة يعكس تباطؤا في انتشار الوباء في الولاية مما يشير إلى إمكانية انحسار للموجة الثانية.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 23993 إصابة تعافى منها 15241 شخصا.

// انتهى //

06:07ت م

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كانبيرا 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 376 وفي أستراليا إلى 463 حالةوفاة.وقالت السلطات الصحية في الولاية إن انخفاض الأرقام في الأيام الأخيرة يعكس تباطؤا في انتشار الوباء في الولاية مما يشير إلى إمكانية انحسار للموجة الثانية.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 23993 إصابة تعافى منها 15241 شخصا.// انتهى //06:07ت م0010

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