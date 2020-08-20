السعودية اليوم / الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بكين 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 19 أغسطس 84895 إصابة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

// انتهى //

04:30ت م

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بكين 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 19 أغسطس 84895 إصابة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.// انتهى //04:30ت م0432

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