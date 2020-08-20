شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين خلال افتتاح مشروع بيت الشباب بالرياض قبل 39 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، خلال افتتاح مشروع بيت الشباب في الرياض. نشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، خلال افتتاح مشروع بيت الشباب في الرياض. والتقطت الصورة عام 1981م، وظهر خلالها الملك سلمان -أمير الرياض آنذاك- أثناء استماعه لأحد الشباب بصحبة عدد من مرافقيه.

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