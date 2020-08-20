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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن 6 حالات لا يحق فيها فصل التيار الكهربائي لعدم السداد. كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن 6 حالات لا يحق فيها فصل التيار الكهربائي لعدم السداد. وفيما يلي الحالات التي ذكرتها الهيئة:

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