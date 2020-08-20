بالصور..إطلالة ساحرة لممشى الضباب في أبها

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثقت مجموعة من الصور، منظرا خلابا لممشى الضباب في أبها، والذي يعد وجهة سياحية في الصيف. وثقت مجموعة من الصور، منظرا خلابا لممشى الضباب في أبها، والذي يعد وجهة سياحية في الصيف. وأظهرت الصور التي وثقها المصور علي الشهري، استمتاع المواطنين بالمشاهد الخلابة والساحرة، من ارتفاع 2200 متر على سطح البحر. الجدير بالذكر أن مشروع الممشى تم بتكلفة أكثر من 20 مليون ريال في مرحلته الأولى، ويخطط له الامتداد إلى مسافة 7 كيلومترات عند الانتهاء من تنفيذ جميع مراحله المستهدفة. Advertisements

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